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    Синнер: У каждого игрока есть мечта стать первой ракеткой мира

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал тот факт, что со следующей недели он станет первой ракеткой мира.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Даже не знаю, что сказать. Во-первых, у каждого игрока есть мечта стать первой ракеткой мира. Но, с другой стороны, новости о том, что Новак снялся, очень разочаровывают. Желаю ему скорейшего восстановления.

    Стараюсь много не думать об этом, потому что я много пережил на этом турнире, особенно в последние два года, и я рад быть в полуфинале. Собираюсь насладиться этим и сыграть в свой лучший теннис. Спасибо команде, без них это было бы невозможно. Это особенный момент для меня, и я рад разделить его с болельщиками, особенно с теми, кто смотрит меня в Италии. Сделаю всё, что смогу», — сказал Синнер в интервью на корте.

    Напомним, что это стало возможным после того, как действующий лидер рейтинга Новак Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» из-за травмы колена и потерял шансы на сохранение первой строчки.

    Сам же Синнер уже пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции. За выход в финал он поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

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