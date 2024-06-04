Синнер: У каждого игрока есть мечта стать первой ракеткой мира

Итальянский теннисистпрокомментировал тот факт, что со следующей недели он станет первой ракеткой мира.

«Даже не знаю, что сказать. Во-первых, у каждого игрока есть мечта стать первой ракеткой мира. Но, с другой стороны, новости о том, что Новак снялся, очень разочаровывают. Желаю ему скорейшего восстановления.

Стараюсь много не думать об этом, потому что я много пережил на этом турнире, особенно в последние два года, и я рад быть в полуфинале. Собираюсь насладиться этим и сыграть в свой лучший теннис. Спасибо команде, без них это было бы невозможно. Это особенный момент для меня, и я рад разделить его с болельщиками, особенно с теми, кто смотрит меня в Италии. Сделаю всё, что смогу», — сказал Синнер в интервью на корте.

Напомним, что это стало возможным после того, как действующий лидер рейтинга Новак Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» из-за травмы колена и потерял шансы на сохранение первой строчки.

Сам же Синнер уже пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции. За выход в финал он поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).