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    Блинкова победила Парри и вышла во второй круг турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анна Блинкова
    Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй раунд турнира в Риме (Италия).

    Анна Блинкова
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    Анна Блинкова

    В матче 1/64 финала россиянка переиграла француженку Диан Парри со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

    За это время Блинкова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных (50%).

    На счету Парри также ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%).

    Во втором круге Анна Блинкова сыграет с американкой Даниэль Коллинз, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка.

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    Действующей чемпионкой турнира в Риме является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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