Блинкова победила Парри и вышла во второй круг турнира в Риме

Анна Блинкова Фото: globallookpress.com
В матче 1/64 финала россиянка переиграла француженку Диан Парри со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.
За это время Блинкова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных (50%).
На счету Парри также ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%).
Во втором круге Анна Блинкова сыграет с американкой Даниэль Коллинз, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка.
Действующей чемпионкой турнира в Риме является представительница Казахстана Елена Рыбакина.