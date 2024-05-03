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    Оже-Альяссим: Надеюсь, удастся победить Рублева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Феликс Оже-Альяссим Андрей Рублёв
    Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о предстоящем финале турнира в Мадриде против россиянина Андрея Рублева.

    Феликс Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим

    «С Рублёвым у меня всегда были тяжёлые трёхсетовые бои. Даже в 2018 году, когда я был намного моложе, с ним было очень интересно, но сложно играть. Так что в воскресенье меня ждёт трудная битва.

    В этом году у нас был близкий по счёту матч в Роттердаме. Там у меня даже было несколько матч-пойнтов. Тогда выиграть не вышло, но, надеюсь, в этот раз у меня получится победить.

    Андрей — игрок, который упорно борется. У всех игроков бывают взлёты и падения, но он, играя почти на каждом турнире в туре, всегда где-то на вершине или около неё. Вот почему все снова увидят его в таком большом финале в это воскресенье. Рублёв действительно этого заслуживает», — отметил Оже-Альяссим на пресс-конференции.

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