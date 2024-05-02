ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею
  • 14:12
    • Стало известно, когда сборная России сыграет с Белоруссией
  • 15:33
    • Гвардиола и Артета — среди претендентов на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ
  • 15:00
    • АПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку апреля
  • 14:54
    • «Анхайм» объявил о подписании российского вратаря
  • 14:36
    • «Милан» определился с основным кандидатом на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Рыбакина подвергла критике плотный график турниров

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что думает по поводу изменений в проведении теннисных турниров.

    Елена Рыбакина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Рыбакина

    «Вот что я пытаюсь сказать о туре: по-моему, игрокам не очень комфортно. Если вы хотите видеть высокий уровень тенниса, если вы хотите, чтобы игроки играли долго, а не заканчивали карьеру рано, как, например, Эш Барти, то, на мой взгляд, было бы неплохо что-то изменить.

    Конечно, зрителям хочется видеть хороший теннис, но игрокам нелегко. Разумеется, я здесь не для того, чтобы жаловаться. Я играю и зарабатываю хорошие деньги, но не очень приятно, когда ты играешь уже без эмоций, как будто на автопилоте», — отметила Рыбакина на пресс-конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Зенит» много не забьют
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Кто окажется победителем в лондонском дерби?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Балтика» завершит свой путь в Кубке России?
  • «Ростов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры