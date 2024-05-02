Рыбакина подвергла критике плотный график турниров

Казахстанская теннисисткарассказала, что думает по поводу изменений в проведении теннисных турниров.

«Вот что я пытаюсь сказать о туре: по-моему, игрокам не очень комфортно. Если вы хотите видеть высокий уровень тенниса, если вы хотите, чтобы игроки играли долго, а не заканчивали карьеру рано, как, например, Эш Барти, то, на мой взгляд, было бы неплохо что-то изменить.

Конечно, зрителям хочется видеть хороший теннис, но игрокам нелегко. Разумеется, я здесь не для того, чтобы жаловаться. Я играю и зарабатываю хорошие деньги, но не очень приятно, когда ты играешь уже без эмоций, как будто на автопилоте», — отметила Рыбакина на пресс-конференции.