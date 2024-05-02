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    Мирра Андреева прокомментировала поражение от Соболенко

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Встреча завершилась поражением россиянки со счетом 1:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

    «По крайней мере, я выиграла здесь на одну игру больше, чем в прошлом году. Арина оказывала большое давление с задней линии. В начале было немного сложно найти ритм. Я чувствовала, что во втором сете мне удалось немного сориентироваться, но этого все равно было недостаточно. Если бы мы играли до победы в трех сетах, как у мужчин. то я могла бы рассчитывать на победу, но мы играли до двух побед», — приводит слова Андреевой сайт Punto de Break.

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    В полуфинале Соболенко встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. В другом полуфинале сыграют полька Ига Швентек и американка Мэдисон Киз.

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