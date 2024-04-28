Медведев: Когда Надаль выходит на грунт, он крайне опасен

Российский теннисиствысказался о победе 22-кратного чемпиона ТБШнад 11-й ракеткой мира из Австралиив матче второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Я видел, что в Барселоне говорили, что Рафа не фаворит турнира. Думаю, неважно, в какой форме Рафа и как он себя чувствует, когда он выходит на корт, особенно на грунтовый. Я бы даже сказал, неважно, хард это или грунт, вы всё равно его опасаетесь. Вы всё ещё боитесь, что он может выиграть 80 матчей при одном поражении или сделать что-то подобное.

Два часа игры. Я не видел матч, так как играл в то же время, но он провёл на корте два часа и смог победить. Это означает, что он, вероятно, чувствует себя лучше. Он крайне опасен. Посмотрим, как он проявит себя дальше, но будет хорошо, если он сможет играть всё лучше и лучше. Это будет и интересно, и сложно для других игроков», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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Сейчас Медведев занимает 4-е место в рейтинге ATP.