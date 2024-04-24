Мирра Андреева в тяжелой борьбе победила Таунсенд

16-летняя россиянка(43) стартовала с победы на «Мастерсе» в испанском Мадриде.

В первом круге она победила американку Тэйлор Таунсенд (58) со счетом 4:6, 6:1, 7:5. В решающем сете она уступала 1:4, но нашла в себе силы переломить ход поединка.

Игра продолжалась 2 часа и 11 минут. Андреева три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

На счету Таунсенд четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Мирра Андреева сыграет с чешкой Линдой Носковой (31).