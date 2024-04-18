Рыбакина: Я предпочитаю более быстрые корты, но рада возможности играть на любом покрытии

Казахстанская теннисисткавысказалась о победе над россиянкойв матче второго круга грунтового турнира в Штутгарте (Германия).

«У меня было много взлётов и падений по ходу этого матча. Вероника играла очень хорошо. Это мой первый матч на грунте, поэтому я всё ещё привыкаю к покрытию. После первого сета я потеряла энергию, и вернуться в игру было непросто. Но я рада, что смогла победить.

У меня есть фирменное оружие — подача. Я знаю, что за счёт подачи могу выбираться из трудных ситуаций. Это получается не всегда, но в этом моя сила. Корт в Штутгарте довольно медленный, поэтому матчи проходят долго. Но это хорошая подготовка перед большими турнирами, которые ожидают нас впереди. У нас довольно короткий грунтовый сезон, но я думаю, что показывала неплохие результаты на этом покрытии в прошлом году. Конечно, я предпочитаю более быстрые корты, но рада возможности играть на любом покрытии», — сказала Рыбакина в интервью после матча.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Жасмин Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис).