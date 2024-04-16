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    Рыбакина: Моя жизнь изменилась после победы на Уимблдоне

    Теннис Прогнозы на теннис Елена Рыбакина Уимблдон WTA
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, какую роль сыграла в ее жизни победа на Уимблдоне.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    Рыбакина выиграла Уимблдон в 2022 году.

    «Жизнь изменилась не только после Уимблдона, но и за весь последующий год, когда я выиграла много турниров и поднялась в топ-10.

    Но цели остались те же. Конечно, меня больше узнают, но со временем я к этому привыкла и стараюсь, как и прежде, фокусироваться на матчах.

    Внимания, конечно, больше, но не скажу, что изменилось очень многое. Да, спонсоры стали более заинтересованы — в том году заключила пару контрактов. Так что сейчас (с финансированием — прим.) все стабильно.

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    • Не сказала бы, что поражение от Арины Соболенко в финале Australian Open стало ударом. Конечно, хочется всегда выигрывать, но дойти до финала такого турнира тоже очень непросто. Она тогда очень хорошо отыграла этот матч, поэтому сожалеть не о чем. Конечно, цель выиграть еще Большие шлемы передо мной стоит», — приводит слова Рыбакиной «Спорт-Экспресс».

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