Рыбакина: Моя жизнь изменилась после победы на Уимблдоне

Представительница Казахстанарассказала, какую роль сыграла в ее жизни победа на Уимблдоне.

Рыбакина выиграла Уимблдон в 2022 году.

«Жизнь изменилась не только после Уимблдона, но и за весь последующий год, когда я выиграла много турниров и поднялась в топ-10.

Но цели остались те же. Конечно, меня больше узнают, но со временем я к этому привыкла и стараюсь, как и прежде, фокусироваться на матчах.

Внимания, конечно, больше, но не скажу, что изменилось очень многое. Да, спонсоры стали более заинтересованы — в том году заключила пару контрактов. Так что сейчас (с финансированием — прим.) все стабильно.

Не сказала бы, что поражение от Арины Соболенко в финале Australian Open стало ударом. Конечно, хочется всегда выигрывать, но дойти до финала такого турнира тоже очень непросто. Она тогда очень хорошо отыграла этот матч, поэтому сожалеть не о чем. Конечно, цель выиграть еще Большие шлемы передо мной стоит», — приводит слова Рыбакиной «Спорт-Экспресс».