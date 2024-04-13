Ольховский рассказал, почему Хачанов проиграл Циципасу в Монте-Карло

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разрядеоценил выступлениена «Мастерсе» в Монте-Карло.

Хачанов третьем раунде выиграл у Даниила Медведева, после чего уступил Стефаносу Циципасу.

«Циципас — другой соперник для Хачанова. Другая игра, другая тактика, нежели с Медведевым. У Даниила Карен выиграл, и это хороший результат.

Четвертьфинальный мат с Циципасом был сложным. Он немножко другой, чем Медведев, — более атакующий. Отскок выше, Циципас вкручивает мяч, размашисто играет. К тому же грунт — более удобное покрытие для него, чем для того же Медведева, которого Хачанов обыграл.

В любом случае Карен Хачанов вышел в четвертьфинал "Мастерса" и показал хороший результат, хороший теннис. Такая стадия на таком турнире — это действительно хороший результат.

Да, проиграл Циципасу, одному из сильнейших на протяжении последних нескольких лет. Но ничего зазорного в этом поражении нет. Для Карена это успешный турнир», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».