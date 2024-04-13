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    Ольховский рассказал, почему Хачанов проиграл Циципасу в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис Карен Хачанов Стефанос Циципас Даниил Медведев ATP
    Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский оценил выступление Карена Хачанова на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Хачанов третьем раунде выиграл у Даниила Медведева, после чего уступил Стефаносу Циципасу.

    «Циципас — другой соперник для Хачанова. Другая игра, другая тактика, нежели с Медведевым. У Даниила Карен выиграл, и это хороший результат.

    Четвертьфинальный мат с Циципасом был сложным. Он немножко другой, чем Медведев, — более атакующий. Отскок выше, Циципас вкручивает мяч, размашисто играет. К тому же грунт — более удобное покрытие для него, чем для того же Медведева, которого Хачанов обыграл.

    В любом случае Карен Хачанов вышел в четвертьфинал "Мастерса" и показал хороший результат, хороший теннис. Такая стадия на таком турнире — это действительно хороший результат.

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    • Да, проиграл Циципасу, одному из сильнейших на протяжении последних нескольких лет. Но ничего зазорного в этом поражении нет. Для Карена это успешный турнир», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

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