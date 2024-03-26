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    Хачанов: Хочу вернуться в топ-10

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своей цели на сезон.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Конечно, я хочу вернуться в топ-10. Последние два года я прогрессирую и улучшаю свои результаты. Мне удалось переосмыслить свою игру и понять, как мне нужно играть. Но есть моменты, в которых мне нужно прибавлять.

    В прошлом году я вошёл в топ-10 после "Ролан Гаррос". Но затем я получил травму и выбыл на несколько месяцев. Мне нужно усиленно работать и достичь поставленной цели. Вернуться в топ-10, сыграть в финале "Мастерса", достичь высоких результатов на крупных турнирах. Всё это и есть мои цели», — приводит слова Хачанова TennisChannel.

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