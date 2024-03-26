Хачанов: Хочу вернуться в топ-10

Российский теннисистрассказал о своей цели на сезон.

«Конечно, я хочу вернуться в топ-10. Последние два года я прогрессирую и улучшаю свои результаты. Мне удалось переосмыслить свою игру и понять, как мне нужно играть. Но есть моменты, в которых мне нужно прибавлять.

В прошлом году я вошёл в топ-10 после "Ролан Гаррос". Но затем я получил травму и выбыл на несколько месяцев. Мне нужно усиленно работать и достичь поставленной цели. Вернуться в топ-10, сыграть в финале "Мастерса", достичь высоких результатов на крупных турнирах. Всё это и есть мои цели», — приводит слова Хачанова TennisChannel.