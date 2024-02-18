ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» — «Спортинг»Особенные. Почему Португалия — одна из лучших футбольных стран Европы
  • 09:03
    • Илия Топурия новый чемпион UFC в полулегком весе
  • 09:40
    • Осимхен может пропустить матч «Наполи» против «Барселоны»
  • 08:05
    • Алькарас проиграл Харри на турнире в Буэнос-Айресе
  • 00:59
    • Гол Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Нант» в матче Лиги 1
  • 00:45
    • «Аталанта» всухую обыграла «Сассуоло» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Алькарас после матча с Харри: Это тяжелое поражение. Мне нужно многое улучшать

    Теннис Прогнозы на теннис Карлос Алькарас ATP
    Испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение от чилийца Николаса Харри (6:7, 3:6) в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).

    Карлос Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас

    В этом сезоне Алькарас пока не выиграл ни одного турнира.

    «Это тяжелое поражение, оно меня очень ранило. Есть много вещей, которые мне нужно улучшить, и мой уровень должен повыситься, чтобы я выигрывал титулы.

    Я играл в хороший теннис, но очень далекий от моего реального уровня. Я чувствовал себя хорошо физически, и это важно. Я думаю, что скоро начну давать хорошие результаты», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

  • Триумф Синнера, невезение Медведева, драма Джоковича и тотальное доминирование Соболенко
  • В Мельбурне завершился Australian Open-2024
  • 28/01/2024

    • Алькарас не смог защитить титул в Буэнос-Айресе. В прошлом году он стал победителем этого турнира, выиграв в финале у британца Кэмерона Норри.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Райо Вальекано»?
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «МЮ» продлит победную серию?
  • «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Бавария» уверенно разберется с «Бохумом»
  • «Бохум» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Баскетбол Прочие Игры