Алькарас после матча с Харри: Это тяжелое поражение. Мне нужно многое улучшать

Испанецпрокомментировал поражение от чилийца(6:7, 3:6) в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В этом сезоне Алькарас пока не выиграл ни одного турнира.

«Это тяжелое поражение, оно меня очень ранило. Есть много вещей, которые мне нужно улучшить, и мой уровень должен повыситься, чтобы я выигрывал титулы.

Я играл в хороший теннис, но очень далекий от моего реального уровня. Я чувствовал себя хорошо физически, и это важно. Я думаю, что скоро начну давать хорошие результаты», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Алькарас не смог защитить титул в Буэнос-Айресе. В прошлом году он стал победителем этого турнира, выиграв в финале у британца Кэмерона Норри.