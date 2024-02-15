Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Болгаринвышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого составляет 2,10 миллиона евро.

В матче второго круга Димитров одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте полтора часа.

Григор за это время выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Димитрова станет победитель матча Александр Шевченко (Казахстан) — Хольгер Руне (Дания).

Напомним, в январе Димитров стал победителем турнира в австралийском Брисбене, а в начале февраля дошел до финала в Марселе.