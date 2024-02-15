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    Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

    Теннис Прогнозы на теннис Григор Димитров Мартон Фучович ATP
    Болгарин Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого составляет 2,10 миллиона евро.

    Григор Димитров
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    Григор Димитров

    В матче второго круга Димитров одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 7:5.

    Теннисисты провели на корте полтора часа.

    Григор за это время выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

    Следующим соперником Димитрова станет победитель матча Александр Шевченко (Казахстан) — Хольгер Руне (Дания).

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    • Напомним, в январе Димитров стал победителем турнира в австралийском Брисбене, а в начале февраля дошел до финала в Марселе.

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