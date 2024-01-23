Синнер: Все сложилось в мою пользу

Итальянский теннисиствысказался о победе надв четвертьфинальном матче Australian Open.

«Играть против Андрея очень тяжело, у нас с ним и раньше были непростые матчи. Сегодня было три сета, но первые два я легко мог проиграть — у него было столько брейк-пойнтов! Мне как-то удалось хорошо подавать в эти моменты. Старался реагировать, заставить его двигаться больше, чем я. Хочу поблагодарить всех, что задержались так поздно — сейчас полвторого ночи. Всегда с большим удовольствием играю на этом корте, и неважно, сколько сейчас времени. Очень это ценю и рад выйти в следующий раунд.

Не знаю, как ушёл с 1:5 на тай-брейке. При 1:5 мы поменялись сторонами. Было немного ветрено, и я знал, что у меня будет небольшое преимущество. Старался удержать подачу, сделать 2:5, а потом хотя бы раз взять его подачу. Удалось дважды — стало 4:5 и моя подача. Всё было очень рядом, но мне нравится играть в такие напряжённые моменты, я стараюсь оставаться агрессивным. Очень рад, что сегодня всё сложилось в мою пользу», — сказал Синнер в послематчевом интервью.

Рублев проиграл все десять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

В полуфинале соперником Синнера будет серб Новак Джокович.