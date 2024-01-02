Надаль: Скорее всего, это будет мой последний год в теннисе

Рафаэль Надаль Фото: globallookpress.com
«Когда приеду в Париж, пойму, будет ли этот год последним для меня. У меня в запасе останется ещё пять месяцев, и я буду знать своё состояние. Я готов ко всему и осознаю, что весьма вероятно, что это будет мой последний год в теннисе. Знаю, что будет сложно, поэтому готов к прощанию», — приводит слова Надаля El País.
37-летний испанец практически полностью пропустил прошлый сезон. Теннисист травмировался во время матча второго круга Australian Open 2023, который состоялся 18 января.