Надаль: Скорее всего, это будет мой последний год в теннисе

Бывшая первая ракетка мира испанецотметил, что 2024 год, скорее всего, станет последним в его профессиональной карьере.

«Когда приеду в Париж, пойму, будет ли этот год последним для меня. У меня в запасе останется ещё пять месяцев, и я буду знать своё состояние. Я готов ко всему и осознаю, что весьма вероятно, что это будет мой последний год в теннисе. Знаю, что будет сложно, поэтому готов к прощанию», — приводит слова Надаля El País.

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37-летний испанец практически полностью пропустил прошлый сезон. Теннисист травмировался во время матча второго круга Australian Open 2023, который состоялся 18 января.