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    Надаль: Скорее всего, это будет мой последний год в теннисе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отметил, что 2024 год, скорее всего, станет последним в его профессиональной карьере.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Когда приеду в Париж, пойму, будет ли этот год последним для меня. У меня в запасе останется ещё пять месяцев, и я буду знать своё состояние. Я готов ко всему и осознаю, что весьма вероятно, что это будет мой последний год в теннисе. Знаю, что будет сложно, поэтому готов к прощанию», — приводит слова Надаля El País.

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    37-летний испанец практически полностью пропустил прошлый сезон. Теннисист травмировался во время матча второго круга Australian Open 2023, который состоялся 18 января.

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