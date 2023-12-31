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    Касаткина и Сэвилл пробились во второй круг парного турнира в Брисбене

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Моника Никулеску
    Дарья Касаткина (Россия) и Дарья Сэвилл (Австралия) победили дуэт Лидия Морозова (Беларусь)/Моника Никулеску (Румыния) в первом круге парного турнира WTA в Брисбене (Австралия).

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Матч длился 1 час 18 минут и завершился победой российско-австралийского дуэта со счетом 6:2, 6:4.

    Пара Касаткиной и Савилл не сделала ни одного эйса и заработала пять двойных ошибок. Процент реализации брейк-пойнтов у пар не сильно рознится (44% против 33%) но Касаткина и Савилл всё же оказались впереди, реализовав четыре из девяти брейк-пойнтов.

    Касаткина и Савилл вышли в 1/8 финала, где встретятся с Чань Хаочин из Тайваня и мексиканкой Джулианой Олмос.

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