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    Надаль: Я не вижу себя играющим в течение долгого времени

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который вскоре вернется на корт после травмы, высказался о том, как долго планирует оставаться в спорте.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Последний месяц я тренировался с хорошей интенсивностью. Я не говорю, что есть что-то невозможное, но просто быть здесь — это уже победа.

    Я не тот игрок, который пытается предсказать, какие события могут произойти в краткосрочной перспективе, а сделать это в среднесрочной перспективе ещё сложнее. Я также не ставлю перед собой долгосрочных целей, потому что не вижу себя играющим в течение долгого времени. Я хочу попытаться дать себе возможность быть более конкурентоспособным по ходу сезона», — цитирует Надаля Marca.

    Напомним, Надаль планирует выступить в Брисбене как в одиночном разряде, так и в парном разряде.

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