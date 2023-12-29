Надаль: Я не вижу себя играющим в течение долгого времени

Испанский теннисист, который вскоре вернется на корт после травмы, высказался о том, как долго планирует оставаться в спорте.

«Последний месяц я тренировался с хорошей интенсивностью. Я не говорю, что есть что-то невозможное, но просто быть здесь — это уже победа.

Я не тот игрок, который пытается предсказать, какие события могут произойти в краткосрочной перспективе, а сделать это в среднесрочной перспективе ещё сложнее. Я также не ставлю перед собой долгосрочных целей, потому что не вижу себя играющим в течение долгого времени. Я хочу попытаться дать себе возможность быть более конкурентоспособным по ходу сезона», — цитирует Надаля Marca.

Напомним, Надаль планирует выступить в Брисбене как в одиночном разряде, так и в парном разряде.