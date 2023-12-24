ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Арсенал»Подарок для Гвардиолы. «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли ничью в пользу «Ман Сити»
  • 10:39
    • Хлусевич может продолжить карьеру в чемпионате Португалии
  • 14:41
    • Полузащитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»
  • 14:11
    • «Авангард» подпишет иностранного нападающего
  • 14:00
    • Алонсо признан лучшим игроком «Краснодара» в первой половине сезона
  • 13:41
    • «Спартак» купит защитника сборной Гваделупы
    Все новости спорта

    Медведев: Встреча с Надалем станет тяжелым испытанием

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Рафаэль Надаль
    Российский теннисист Даниил Медведев, который является третьей ракеткой мира, отреагировал на возвращение на корт испанца Рафаэля Надаля. Это должно произойти на турнире в Брисбене (Австралия).

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Как и Новака, его очень сложно обыграть. Соперничество с Рафой для меня, наверное, даже менее успешное, чем с Новаком. Но у нас было несколько напряжённых матчей, в которых я чувствовал, что могу победить. Так что для меня возможная встреча с ним будет отличным испытанием.

    Я не знаю, в какой он сейчас форме, — никто не знает. Не знаю, как он со всем справится. Но, судя по тому, что я видел, у него всё хорошо, и это прекрасно для тенниса», — приводит слова Медведева издание The National News.

    Сейчас Надаль занимает 663-е место в рейтинге ATP.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» снова потеряет очки на поле «Вулверхэмптона»?
  • «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Галатасарай» подтвердит свой класс
  • «Фенербахче» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Авангард» станет новым лидером Востока?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зиря — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хатайспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Эюпспор — Эрзурумспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры