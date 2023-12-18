14:00Жеребьевка плей-офф Лиги ЧемпионовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги ЧемпионовЖеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов. Онлайн
  • 12:19
    • Стало известно, с кем может сыграть «Спартак» на Зимнем Кубке РПЛ
  • 12:06
    • Абаскаль может возглавить клуб испанской Ла Лиги
    Все новости спорта

    Рублев: Ощущаю больше свободы, когда Надаля нет в туре

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Рафаэль Надаль
    Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на возвращение испанца Рафаэля Надаля в тур.

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    «Я рад, что Надаль наконец-то вернется. Но, конечно, как участник тура я чувствую больше свободы, когда его нет рядом.

    С Рафой вернется много зрителей, много болельщиков, а матч между ним и Джоковичем снова привлечёт внимание к теннису», — приводит слова Рублева Tennis Infinity.

    Ранее у Надаля диагностировали растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Испанец может вернуться в тур на турнире в Брисбене (Австралия), который состоится с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.

    Все прогнозы на теннис

    На данный момент Рублев является пятой ракеткой мира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флуминенсе» выйдет в финал клубного чемпионата мира
  • «Флуминенсе» — «Аль-Ахли». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Не ждите голепада в Бергамо, матч получится низовым
  • «Аталанта» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Да будет голевой обмен!
  • «Карабах» — «Нефтчи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.05
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урава Ред — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры