Рублев: Ощущаю больше свободы, когда Надаля нет в туре

Российский теннисистотреагировал на возвращение испанцав тур.

«Я рад, что Надаль наконец-то вернется. Но, конечно, как участник тура я чувствую больше свободы, когда его нет рядом.

С Рафой вернется много зрителей, много болельщиков, а матч между ним и Джоковичем снова привлечёт внимание к теннису», — приводит слова Рублева Tennis Infinity.

Ранее у Надаля диагностировали растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Испанец может вернуться в тур на турнире в Брисбене (Австралия), который состоится с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.

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На данный момент Рублев является пятой ракеткой мира.