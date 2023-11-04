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    Маркус Рэшфорд«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Камельзон: Рублев может победить Джоковича

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Новак Джокович 
    Российский тренер Владимир Камельзон считает, что у Андрея Рублева есть шансы одолеть серба Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Рублёв может одолеть Джоковича только за счёт большого внимания к каждому розыгрышу очка. Он не должен отвлекаться на свои психологические срывы. Не думаю, что у Рублёва там будет больше болельщиков, поэтому надо будет держать себя в руках.

    У Рублёва сильный удар, есть подача. Игра может сложиться в равную. Хотелось бы, чтобы Рублёв, если и проигает, то проиграл в серьёзной борьбе. Но я верю, что Рублёв в таком матче может выиграть. Буду болеть за него», — сказал Камельзон «Чемпионату».

    Встреча между Рублёвым и Джоковичем начнется 4 ноября в 19:00 мск.

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