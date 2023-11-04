Камельзон: Рублев может победить Джоковича

Российский тренерсчитает, что уесть шансы одолеть сербав полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция).

«Рублёв может одолеть Джоковича только за счёт большого внимания к каждому розыгрышу очка. Он не должен отвлекаться на свои психологические срывы. Не думаю, что у Рублёва там будет больше болельщиков, поэтому надо будет держать себя в руках.

У Рублёва сильный удар, есть подача. Игра может сложиться в равную. Хотелось бы, чтобы Рублёв, если и проигает, то проиграл в серьёзной борьбе. Но я верю, что Рублёв в таком матче может выиграть. Буду болеть за него», — сказал Камельзон «Чемпионату».

Встреча между Рублёвым и Джоковичем начнется 4 ноября в 19:00 мск.