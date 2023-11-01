Янчук: Не ожидал, что Сафиуллин обыграет Алькараса

Заслуженный тренер России по теннисупрокомментировал сенсационную победунад испанцем(6:3, 6:4) на «Мастерсе» в Париже.

«Это, безусловно, очень приятная неожиданность, большая сенсация. Я не ожидал, да, наверное, никто не ожидал, что Роман сможет победить Алькараса.

Видно, что Роман становится все более матерым игроком, и он показывает, что может играть на равных с любым игроком. Не думаю, что он будет постоянно обыгрывать Алькараса, но даже один раз победить такого игрока — дорого стоит», — приводит слова Янчука ТАСС.

Следующим соперником Сафиуллина в столице Франции станет Карен Хачанов.