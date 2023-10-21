Шевченко обыграл Фоньини на старте квалификации турнира в Базеле

Российский теннисистудачно стартовал на турнире в Базеле (Швейцария).

В полуфинальном матче квалификации 84-я ракетка мира за 1 час и 46 минут обыграл 36-летнего итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:4, 5:7, 6:0.

Шевченко 15 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Фоньини один эйс, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Таким образом, Шевченко пробился в финал квалификации, где встретится с сильнейшим в паре Педро Качин (Аргентина) — Реми Бертола (Швейцария).