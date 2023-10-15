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    Хуркач: Приятно, когда за твоей победой на трибуне наблюдает Федерер

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Хуберт Хуркач Андрей Рублёв Роджер Федерер
    Польский теннисист Хуберт Хуркач (17) прокомментировал свою победу над Андреем Рублевым в финале «Мастерса» в Шанхае со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8).

    Хуберт Хуркач
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    Хуберт Хуркач

    «Это был невероятный эндшпиль, самый захватывающий для меня. В последнем сете у нас обоих были матчболы. Я был очень взволнован в конце битвы и после того, как выиграл последнее очко. На матч-пойнте я думал только о том, что мне нужно было делать, а именно верить в свои подачи.

    Андрей показал отличный теннис, поэтому я старался выступать в полную силу. Я участвую в этом турнире уже в третий раз и мне удалось выиграть титул. Я очень взволнован. Я знал, что нужно выиграть шанхайский "‎Мастерс"‎, чтобы сохранить шансы на попадание в итоговый турнир

    Раньше этот турнир выигрывали выдающиеся игроки, и в своей речи я постарался всех поблагодарить. Я забыл упомянуть Роджера, но хочу поблагодарить его за то, что он пришёл. Надеюсь, он не обиделся! Было приятно играть, зная, что он находится в числе зрителей. Надеюсь, ему понравилось», — сказал Хуркач на пресс-конференции.

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    После победы на Мастерсе Хуберт Хуркач еще сохранил шансы попасть на итоговый турнир в Турине. Сейчас поляк занимает 11-е место в рейтинге 2023 года, отставание от датчанина Хольгера Руне равно 335 очков.

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