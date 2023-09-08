Карацев заменит Берреттини на турнире в Шанхае

Итальянский теннисистпропустит турнир ATP 500 в Пекине и «мастерс» в Шанхае.

По информации из социальной сети, место итальянца в сетке шанхайского «Мастерса» займет российский теннисист Аслан Карацев.

«Смешанные чувства. Хорошие новости: дополнительное обследование показало, что травма голеностопа не такая серьезная, как мы опасались. У меня надрыв связок. Но я очень разочарован, что не смогу представлять Италию в Болонье и участвовать в турнирах ATP в Азии. Сейчас я начинаю интенсивную реабилитацию, чтобы, надеюсь, вернуться в тур вскоре после шанхайского Мастерса», — написал Берреттини на своей странице в социальной сети.