Алькарас: Я плохо играл

Первая ракетка мира испанский теннисистдал свой комментарий относительно поражения в поединке против американцав четвертьфинале турнира в канадском Торонто.

«Я плохо играл. Все, что я могу сделать, это практиковаться, чтобы стать лучше. У меня есть несколько недель до US Open. Я должен быть сосредоточен на турнире в Цинциннати. Это "Мастерс", большой турнир. Но я извлек много уроков из этих соревнований», — сказал Алькарас после матча.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет 6,6 миллиона долларов. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.