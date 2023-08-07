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    Карацев поднялся на четыре позиции в обновленном рейтинге АТР

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    Россиянин Аслан Карацев поднялся на четыре позиции в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Теперь россиянин с 818 очками занимает 71‑е место в рейтинге.

    На минувшей неделе Карацев дошел до второго раунда турнира в Вашингтоне, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

    В рейтинге ATP продолжает лидировать испанец Карлос Алькарас, следом идет серб Новак Джокович. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев занимают третью и седьмую строчки соответственно.

    Рейтинг АТР, версия от 7 августа:
    • 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225 очков;
    • 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795;
    • 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6360;
    • 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5090;
    • 5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985;
    • 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825;
    • 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4595;
    • 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815;
    • 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;
    • 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;
    • 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2900...
    • 51 (48). Роман Сафиуллин (Россия) — 927...
    • 71 (75). Аслан Карацев (Россия) — 818...
    • 87 (87). Павел Котов (Россия) — 693...
    • 93 (93). Александр Шевченко (Россия) — 671.
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