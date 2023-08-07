Карацев поднялся на четыре позиции в обновленном рейтинге АТР

Аслан Карацев Фото: globallookpress.com
Теперь россиянин с 818 очками занимает 71‑е место в рейтинге.
На минувшей неделе Карацев дошел до второго раунда турнира в Вашингтоне, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.
В рейтинге ATP продолжает лидировать испанец Карлос Алькарас, следом идет серб Новак Джокович. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев занимают третью и седьмую строчки соответственно.
Рейтинг АТР, версия от 7 августа:
- 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225 очков;
- 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795;
- 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6360;
- 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5090;
- 5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985;
- 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825;
- 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4595;
- 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815;
- 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;
- 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;
- 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2900...
- 51 (48). Роман Сафиуллин (Россия) — 927...
- 71 (75). Аслан Карацев (Россия) — 818...
- 87 (87). Павел Котов (Россия) — 693...
- 93 (93). Александр Шевченко (Россия) — 671.