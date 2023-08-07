Карацев поднялся на четыре позиции в обновленном рейтинге АТР

Россиянинподнялся на четыре позиции в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Теперь россиянин с 818 очками занимает 71‑е место в рейтинге.

На минувшей неделе Карацев дошел до второго раунда турнира в Вашингтоне, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

В рейтинге ATP продолжает лидировать испанец Карлос Алькарас, следом идет серб Новак Джокович. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев занимают третью и седьмую строчки соответственно.