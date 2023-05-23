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    Звонарева не смогла выйти во второй круг турнира в Марокко

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вера Звонарева
    Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти во второй круг турнира в Рабате (Марокко).

    Вера Звонарева
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    Вера Звонарева

    На старте соревнований Звонарева, ныне занимающая 1243-е место в рейтинге WTA, уступила 35-й ракетке мира, американке Слоан Стивенс.

    Матч продолжался 1 час 47 минут. Звонарева не сделала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Стивенс ни разу не подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

    Следующей соперницей Стивенс в Рабате станет победительница матча Тимя Бабош (Венгрия) — Ирина Хромачева (Россия).

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