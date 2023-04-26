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    15-летняя Мирра Андреева обыграла финалистку US Open-2021 на турнире в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис Лейла Фернандес WTA
    Россиянка Мирра Андреева успешно стартовала на престижном турнире в Мадриде, призовой фонд которого составляет 7,7 миллиона евро.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    В матче первого круга 15-летняя теннисистка одержала победу над Лейлой Фернандес из Канады — 6:3, 6:4.

    Игра продолжалась 1 час 17 минут.

    Мирра за это время выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Андреевой станет бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.

    Это был второй матч Мирры на уровне основной сетки WTA. В прошлом году она уступила Анастасии Потаповой в первом круге турнира в Монастире (Тунис).

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