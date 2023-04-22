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    Алькарас пробился в финал турнира в Барселоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Даниэль Эванс
    Испанец Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Барселоне (Испания).

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    В матче 1/2 финала вторая ракетка мира одержал победу над представителем Великобритании Дэниелом Эвансом.

    Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту и завершили встречу со счетом 6:2, 6:2 в пользу 19-летнего Алькараса.

    Алькарас четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. Эванс не подал ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

    В финале соперником Алькараса станет грек Стефанос Циципас.

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