Алькарас пробился в финал турнира в Барселоне

Испанецвышел в финал турнира в Барселоне (Испания).

В матче 1/2 финала вторая ракетка мира одержал победу над представителем Великобритании Дэниелом Эвансом.

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту и завершили встречу со счетом 6:2, 6:2 в пользу 19-летнего Алькараса.

Алькарас четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. Эванс не подал ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

В финале соперником Алькараса станет грек Стефанос Циципас.