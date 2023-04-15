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    Рублев: Мы провели отличный матч, и я доволен победой

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Тейлор Фритц
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою победу над американцем Тэйлором Фритцем (5:7, 6:1, 6:3).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Играть было очень тяжело, особенно против Тейлора. Я проигрывал последние три матча против него, в том числе, в 2022 году в Индиан-Уэллсе в полуфинале. Было тяжело психологически играть против него, потому что я думал, будет ли у меня шанс. Я очень хорошо начал, потом у нас был перерыв, а затем он сломал меня, но я знал, что у меня будут шансы. В конце концов, мы провели отличный матч, и я доволен победой», — сказал Рублев в интервью ATP Tour.

    Победитель матча Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания) станет соперником Рублева в финале турнира в Монте-Карло.

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