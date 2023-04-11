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    Циципас на отказе соперника вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас Бенжамен Бонзи
    Третья ракетка мира, грек Стефанос Циципас, вышел в третий раунд «Мастерса», который проходит в Монте-Карло.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    В матче второго круга Циципас прошел француза Бенжамена Бонзи, занимающего 48-е место в ATP.

    Греку удалось пройти на отказе соперника. Матч продлился 24 минуты. При счете 1:4 в первом сете француз решил не продолжать встречу.

    Циципас один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Бонзи один эйс и одна двойная ошибка.

    Следующим соперником Циципаса станет победитель противостояния Алексея Попырина (Австралия, Q) и Николаса Джарри (Чили).

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