Циципас на отказе соперника вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Стефанос Циципас Фото: globallookpress.com
В матче второго круга Циципас прошел француза Бенжамена Бонзи, занимающего 48-е место в ATP.
Греку удалось пройти на отказе соперника. Матч продлился 24 минуты. При счете 1:4 в первом сете француз решил не продолжать встречу.
Циципас один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Бонзи один эйс и одна двойная ошибка.
Следующим соперником Циципаса станет победитель противостояния Алексея Попырина (Австралия, Q) и Николаса Джарри (Чили).