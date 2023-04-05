Калинская вышла в третий круг турнира в США

Российская теннисисткавышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

Во втором круге россиянка победила француженку Ализе Корне в трех сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 3 часа 11 минут. По ходу игры Калинская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Корне три подачи навылет, деcять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем раунде Калинская сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).