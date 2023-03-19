Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянинобыграл американцав полуфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу россиянина, посеянного на турнире под пятым номером.

Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. За это время Медведев сделал девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету американца три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В финале 27-летний россиянин, одержавший 19 побед подряд, сыграет против испанца Карлоса Алькараса.