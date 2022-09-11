Cвёнтек победила Жабер в финале US Open-2022

Первая ракетка мирастала победительницей Открытого чемпионата США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 60 миллионов долларов.

В финальном матче польская теннисистка за 1 час 53 минуты обыграла занимающую 5-ю строчку в рейтинге WTA Онс Жабер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5)

Свёнтек исполнила одну подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнта из 12. Ига также не использовала один матч-пойнт.

На счету Жабер ни одного эйса при 4 двойных ошибках и 3 реализованных брейк-пойнтах из 9 попыток.

Победа на US Open стала для Швентек третьей в карьере на турнирах серии Большого шлема. В этом году теннисистка также завоевала титул на Открытом чемпионате Франции. Ранее она выиграла «Ролан Гаррос» в 2020-м.