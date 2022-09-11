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    Свентек прокомментировала победу на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA
    Лидер мирового рейтинга полька Ига Свентек после победы на Открытом чемпионате США по теннису заявила, что не ожидала такого результата и счастлива, что смогла его добиться.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    Свентек в финале одержала победу над пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

    «Мне нужно было сохранять спокойствие и сосредоточиться. Это Нью-Йорк — это так громко, это так безумно. Это действительно сногсшибательно для меня. Я на самом деле горжусь тем, что смогла справиться с этим психологически», — приводит слова Свентек официальный сайт WTA.

    Для Свентек это 10-й титул в WTA туре и 3-й на турнирах «Большого шлема». Ранее 21-летняя теннисистка дважды побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020 и 2022 году.

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