Свентек прокомментировала победу на US Open

Лидер мирового рейтинга полькапосле победы на Открытом чемпионате США по теннису заявила, что не ожидала такого результата и счастлива, что смогла его добиться.

Свентек в финале одержала победу над пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

«Мне нужно было сохранять спокойствие и сосредоточиться. Это Нью-Йорк — это так громко, это так безумно. Это действительно сногсшибательно для меня. Я на самом деле горжусь тем, что смогла справиться с этим психологически», — приводит слова Свентек официальный сайт WTA.

Для Свентек это 10-й титул в WTA туре и 3-й на турнирах «Большого шлема». Ранее 21-летняя теннисистка дважды побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020 и 2022 году.