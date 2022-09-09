Жабер и Cвентек вышли в финал US Open

На Открытом чемпионате США определились финалисты в женской части турнира.

Представительница Туниса Онс Жабер в полуфинале победила француженку Каролин Гарсия в двух партиях.

Соперницы провели на корте 1 часа 8 минут. За это время Жабер выполнила 8 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Гарсии 2 эйса.

В другом полуфинальном матче польская теннисистка Ига Свентек добыла волевую победу над белоруской Ариной Соболенко — 3:6, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. На счету Свентек 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Решающая игра пройдет 10 сентября, начало — в 23:00 по мск.