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    Жабер и Cвентек вышли в финал US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA
    На Открытом чемпионате США определились финалисты в женской части турнира.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    Представительница Туниса Онс Жабер в полуфинале победила француженку Каролин Гарсия в двух партиях.

    Соперницы провели на корте 1 часа 8 минут. За это время Жабер выполнила 8 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Гарсии 2 эйса.

    В другом полуфинальном матче польская теннисистка Ига Свентек добыла волевую победу над белоруской Ариной Соболенко — 3:6, 6:1, 6:4.

    Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. На счету Свентек 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

    Решающая игра пройдет 10 сентября, начало — в 23:00 по мск.

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