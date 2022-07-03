ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс?
  • 21:58
    • Гол Кассьеры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»
  • 19:37
    • Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА
  • 19:30
    • Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании», Хэмилтон — третий
  • 19:17
    • «Локомотив» победил «Факел» в первом матче Циннбауэра
  • 12:52
    • Президент «Барселоны» о переговорах с Дембеле: Сейчас обе стороны настроены оптимистично
    Все новости спорта

    Синнер вышел в четвертьфинал «Уимблдона», обыграв Алькараса

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP
    Итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

    Янник Синнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер

    В матче четвёртого круга итальянский теннисист за 3 часа 38 минут обыграл седьмого номера рейтинга, испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.

    13-я ракетка мира Синнер четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.

    На счету Алькараса девять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

    За путёвку в полуфинал Уимблдона 20-летний Синнер сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Федотов первую победу с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • «Тигры» из Ульсана не испытают проблем с канвондонскими «медведями»
  • «Ульсан Хендай» — «Канвон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли Бадоса выиграть у Халеп?
  • Бадоса — Халеп. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ульсан Хендай — Канвон
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бадоса — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Тан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес Гэлакси — Монреаль
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Хэбей
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чэнду Беттер Сити — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Ролан ГарросATPWTA
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры