Синнер вышел в четвертьфинал «Уимблдона», обыграв Алькараса

Янник Синнер Фото: globallookpress.com
В матче четвёртого круга итальянский теннисист за 3 часа 38 минут обыграл седьмого номера рейтинга, испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.
13-я ракетка мира Синнер четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.
На счету Алькараса девять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.
За путёвку в полуфинал Уимблдона 20-летний Синнер сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC).