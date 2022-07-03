Синнер вышел в четвертьфинал «Уимблдона», обыграв Алькараса

Итальянецвышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

В матче четвёртого круга итальянский теннисист за 3 часа 38 минут обыграл седьмого номера рейтинга, испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.

13-я ракетка мира Синнер четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.

На счету Алькараса девять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

За путёвку в полуфинал Уимблдона 20-летний Синнер сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC).