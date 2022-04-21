WTA назвала дискриминацией отстранение российских теннисисток от «Уимблдона»

(WTA) раскритиковала решение организаторов «Уимблдона» не допускать российских и белорусских теннисисток до турнира.

«WTA решительно осуждает действия России. Мы продолжаем наши усилия по оказанию гуманитарной помощи, чтобы поддержать Украину.

Однако мы очень разочарованы сегодняшним заявлением AELTC и LTA о запрете отдельным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах в Великобритании (Уимблдон).

Фундаментальный принцип WTA заключается в том, что отдельные спортсмены могут участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на основе заслуг и без какой-либо дискриминации.

Этот принцип прямо изложен в наших правилах и был согласован как AELTC, так и LTA. Запреты на дискриминацию также четко выражены в их собственных правилах и правилах турниров Большого шлема.

Как неоднократно заявляла WTA, отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию или запретам на участие в соревнованиях из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран.

Дискриминация и решение сосредоточить такую ​​дискриминацию на спортсменах, соревнующихся в одиночку как на личностях, не являются ни справедливыми, ни оправданными.

WTA будет продолжать применять свои правила, чтобы отвергнуть дискриминацию и обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в соревнованиях нашего тура, если они имеют на это право, — позиция, которая до сегодняшнего объявления разделялась в профессиональном теннисе.

WTA будет оценивать свои следующие шаги и действия, которые могут быть предприняты в отношении этих решений», — говорится в сообщении организации.