ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России
  • 00:25
    • «Реал» обыграл «Осасуну», Бензема не забил два пенальти
  • 23:52
    • «Ман Сити» разгромил «Брайтон» и вернул лидерство в АПЛ
  • 23:42
    • Дубль Нкетиа помог «Арсеналу» победить «Челси»
  • 21:28
    • «Спартак» в большинстве победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
  • 20:38
    • ATP назвала несправедливым недопуск российских теннисистов к участию в Уимблдоне в 2022
    Все новости спорта

    WTA назвала дискриминацией отстранение российских теннисисток от «Уимблдона»

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон WTA
    Женская теннисная ассоциация (WTA) раскритиковала решение организаторов «Уимблдона» не допускать российских и белорусских теннисисток до турнира.

    Дарья Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина

    «WTA решительно осуждает действия России. Мы продолжаем наши усилия по оказанию гуманитарной помощи, чтобы поддержать Украину.

    Однако мы очень разочарованы сегодняшним заявлением AELTC и LTA о запрете отдельным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах в Великобритании (Уимблдон).

  • Российским теннисистам официально запретили участвовать в «Уимблдоне»
  • Читайте по теме

    • Фундаментальный принцип WTA заключается в том, что отдельные спортсмены могут участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на основе заслуг и без какой-либо дискриминации.

    Этот принцип прямо изложен в наших правилах и был согласован как AELTC, так и LTA. Запреты на дискриминацию также четко выражены в их собственных правилах и правилах турниров Большого шлема.

    Как неоднократно заявляла WTA, отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию или запретам на участие в соревнованиях из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран.

    Дискриминация и решение сосредоточить такую ​​дискриминацию на спортсменах, соревнующихся в одиночку как на личностях, не являются ни справедливыми, ни оправданными.

  • ATP назвала несправедливым недопуск российских теннисистов к участию в Уимблдоне в 2022
  • Читайте по теме

    • WTA будет продолжать применять свои правила, чтобы отвергнуть дискриминацию и обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в соревнованиях нашего тура, если они имеют на это право, — позиция, которая до сегодняшнего объявления разделялась в профессиональном теннисе.

    WTA будет оценивать свои следующие шаги и действия, которые могут быть предприняты в отношении этих решений», — говорится в сообщении организации.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» снова проиграет?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Эспаньол» сейчас на ходу
  • «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Твенте — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры