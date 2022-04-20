Российским теннисистам официально запретили участвовать в «Уимблдоне»

Теннисисты из России и Белоруссии в 2022 год не будут допущены на турнир серии «Большого шлема» на траве —

Заявление об этом выпустили Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC).

Отстранение распространяется на все турниры на территории Великобритании и касается как взрослых соревнований, так и соревнований юниоров.

«Если обстоятельства существенно изменятся в период с настоящего момента по июнь, мы рассмотрим заявки российских и белорусских теннисистов и отреагируем соответствующим образом», — отмечается в пресс-релизе «Уимблдона».

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском одиночном — австралийка Эшли Барти.

В Великобритании помимо Уимблдона пройдёт ещё несколько крупных турниров: ATP-500 в Лондоне, WTA-250 в Бирмингеме и WTA-500 в Истбурне.

LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Белоруссии в допуске к соревнованиям.

В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.