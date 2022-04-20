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    ATP назвала несправедливым недопуск российских теннисистов к участию в Уимблдоне в 2022

    Теннис Прогнозы на теннис ATP
    Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) прокомментировала недопуск российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне в 2022 году.

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    «Мы решительно осуждаем действия России на Украине и солидарны с миллионами невинных людей, которых затронули военные действия.

    Наш вид спорта гордится тем, что действует на фундаментальных принципах заслуг и справедливости, где игроки соревнуются как личности, чтобы заработать свое место в турнирах на основе рейтинга ATP. Мы считаем, что решение Уимблдона исключить игроков из России и Белоруссии из числа участников в этом году несправедливо и может создать разрушительный прецедент для тенниса.

    Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP. Любой курс действий в ответ на это решение теперь будет приниматься после консультации с нашим правлением и членами совета.

    Важно подчеркнуть, что игрокам из России и Белоруссии по-прежнему будет разрешено участвовать в турнирах ATP под нейтральным флагом», — говорится в заявлении.

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