ATP назвала несправедливым недопуск российских теннисистов к участию в Уимблдоне в 2022

Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) прокомментировала недопуск российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне в 2022 году.

«Мы решительно осуждаем действия России на Украине и солидарны с миллионами невинных людей, которых затронули военные действия.

Наш вид спорта гордится тем, что действует на фундаментальных принципах заслуг и справедливости, где игроки соревнуются как личности, чтобы заработать свое место в турнирах на основе рейтинга ATP. Мы считаем, что решение Уимблдона исключить игроков из России и Белоруссии из числа участников в этом году несправедливо и может создать разрушительный прецедент для тенниса.

Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP. Любой курс действий в ответ на это решение теперь будет приниматься после консультации с нашим правлением и членами совета.

Важно подчеркнуть, что игрокам из России и Белоруссии по-прежнему будет разрешено участвовать в турнирах ATP под нейтральным флагом», — говорится в заявлении.