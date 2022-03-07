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    Медведев остался во главе рейтинга ATP

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Даниил Медведев продолжает возглавлять список. Россиянин на прошлой неделе впервые в карьере возглавил рейтинг. На втором месте находится серб Новак Джокович.

    Андрей Рублев опустился на одну строчку и теперь находится на седьмой позиции. Также одну позицию потерял Карен Хачанов, ставший 26-м. Аслан Карацев сохранил 22-е место.

    Рейтинг АТР от 7 марта:

    1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8 615 очков;
    2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8 465;
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7 515;
    4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 515;
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6 325;
    6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4 928;
    7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4 590;
    8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3 915;
    9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 883;
    10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3 495…
    22 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1 933…
    26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1 680.

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