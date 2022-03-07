Медведев остался во главе рейтинга ATP

Даниил Медведев продолжает возглавлять список. Россиянин на прошлой неделе впервые в карьере возглавил рейтинг. На втором месте находится серб Новак Джокович.
Андрей Рублев опустился на одну строчку и теперь находится на седьмой позиции. Также одну позицию потерял Карен Хачанов, ставший 26-м. Аслан Карацев сохранил 22-е место.
Рейтинг АТР от 7 марта:
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8 615 очков;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8 465;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7 515;
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 515;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6 325;
6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4 928;
7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4 590;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3 915;
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 883;
10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3 495…
22 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1 933…
26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1 680.