Медведев: Наверное, жена дома сломала телевизор от разочарования

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«Сложно говорить после 5,5 часов. Хочу поздравить Рафу. То, что он сделал сегодня, это потрясающе. Я спросил его: "Ты вообще устал?" Это вообще безумие. Рафа поднял свой уровень после двух сетов.
Рафа, ты — потрясающий чемпион. И ваше противостояние "большой тройки" еще не завершено.
К сожалению, моей жены не было на трибунах. Наверное, она дома сломала телевизор от разочарования. В следующий раз постараюсь сыграть лучше», — сказал Медведев в эфире Eurosport.