Маттео Берреттини справился с Гаэлем Монфисом и вышел в полуфинал AO

Седьмая ракетка мира, итальянский теннисистодержал победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии, в котором его соперником был француз, занимающий 20-е место в рейтинге ATP.

Первые два сета выиграл Берреттини, однако следующие две партии остались за Монфисом. В решающем сете сильнее оказался итальянец. Итоговый счёт матча — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 в пользу Берреттини. Продолжительность встречи составила 3 часа 52 минуты.

Берретини 12 раз подал навылет и совершил две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из 11 (процент реализации — 36%). На счету Монфиса 15 эйсов и семь ошибок на подаче. Он реализовал лишь три брейк-пойнта из 14 (процент реализации — 21%).

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/tennis/news-4587369-matteo-berrettini-v-pyati-setah-spravilsya-s-gaelem-monfisom-i-vyshel-v-polufinal-ao.html?utm_source=copypaste