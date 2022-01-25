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    Маттео Берреттини справился с Гаэлем Монфисом и вышел в полуфинал AO

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Маттео Берреттини Гаэль Монфис
    Седьмая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии, в котором его соперником был француз Гаэль Монфис, занимающий 20-е место в рейтинге ATP.

    Маттео Берреттини
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    Маттео Берреттини

    Первые два сета выиграл Берреттини, однако следующие две партии остались за Монфисом. В решающем сете сильнее оказался итальянец. Итоговый счёт матча — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 в пользу Берреттини. Продолжительность встречи составила 3 часа 52 минуты.

    Берретини 12 раз подал навылет и совершил две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из 11 (процент реализации — 36%). На счету Монфиса 15 эйсов и семь ошибок на подаче. Он реализовал лишь три брейк-пойнта из 14 (процент реализации — 21%).

    Подробнее на «Чемпионате»:
    https://www.championat.com/tennis/news-4587369-matteo-berrettini-v-pyati-setah-spravilsya-s-gaelem-monfisom-i-vyshel-v-polufinal-ao.html?utm_source=copypaste

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