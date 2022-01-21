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    Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA
    Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В матче третьего раунда Кудерметова потерпела поражение от Марии Саккари из Греции — 4:6, 1:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

    Вероника за это время выполнил 2 подачи навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт.

    Следующей соперницей Саккари станет американка Джессика Пегула.

    Еще в одном матче белоруска Виктория Азаренко разгромила украинку Элину Свитолину со счетом 6:0, 6:2. В четвертом круге экс-первая ракетка мира сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии.

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