Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open

Вероника Кудерметова Фото: globallookpress.com
В матче третьего раунда Кудерметова потерпела поражение от Марии Саккари из Греции — 4:6, 1:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Вероника за это время выполнил 2 подачи навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт.
Следующей соперницей Саккари станет американка Джессика Пегула.
Еще в одном матче белоруска Виктория Азаренко разгромила украинку Элину Свитолину со счетом 6:0, 6:2. В четвертом круге экс-первая ракетка мира сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии.