Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open

Россиянкане смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В матче третьего раунда Кудерметова потерпела поражение от Марии Саккари из Греции — 4:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Вероника за это время выполнил 2 подачи навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Саккари станет американка Джессика Пегула.

Еще в одном матче белоруска Виктория Азаренко разгромила украинку Элину Свитолину со счетом 6:0, 6:2. В четвертом круге экс-первая ракетка мира сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии.