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    Медведев и Сафиуллин выиграли парный матч на Кубке ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин Даниил Медведев
    Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли австралийцев Джона Пирса и Люка Сэвилла на ATP Cup — 7:6 (9:7), 3:6, 10:6

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев и Сафиуллин семь раз подали навылет, допустив при этом две двойные ошибки. Они реализовали лишь один брейк-пойнт из 10. Их соперники совершили два эйса и пять раз ошиблись на подаче, процент реализации брейк-пойнтов — 3 из 3 (100%).

    Таким образом, сборная России по теннису победила национальную команду Австралии со счетом 3:0 в групповом турнире ATP Cup.

    В группе B вместе с россиянами и австралийцами выступают представители Италии и Франции. Ранее россияне со счетом 2:1 победили французов, а Австралия с тем же счетом переиграла Италию.

    Следующий матч Россия проведет 6 января с Италией. В тот же день австралийцы сыграют с французами.

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