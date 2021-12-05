Медведев: Счастлив, что России удалось выиграть оба командных турнира

Российский теннисистподелился эмоциями от победы одновременно в ATP Cup и Кубке Дэвиса.

«Могу говорить только за себя. Это оба замечательных турнира, потому что ATP Cup был первым, который мы выиграли в качестве команды.

Конечно, у Кубка Дэвиса более длинная история, но мы не знаем, что будет дальше. Не хочу говорить ничего плохого или слишком хорошего об этих соревнованиях. Но я считаю их наиболее классными в теннисе, они действительно важны.

Действительно счастлив, что России удалось выиграть оба этих командных турнира. Это круто», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».