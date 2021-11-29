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    Сборная России пробилась в 1/4 финала Кубка Дэвиса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Кубок Дэвиса Даниил Медведев Андрей Рублёв
    Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев вывели сборную своей страны в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В решающем поединке противостояния с Испанией Карацев и Рублев в паре обыграли Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса — 4:6, 6:2, 6:4.

    Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время российская пара сделал 6 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.

    Россия выиграла противостояние с Испанией со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира с первого места. Следующим соперником россиян будет сборная Швеции.

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