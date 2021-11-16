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    Тарпищев: Рублева критикуют только дилетанты

    Теннис Андрей Рублёв Стефанос Циципас Новак Джокович  Итоговый чемпионат ATP ATP Прогнозы на теннис
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева над Стефаносом Циципасом (6:4, 6:4) в первом матче на Итоговом турнире ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Во втором туре соперником Рублева станет серб Новак Джокович.

    «Рублева критикуют только дилетанты. Сейчас Андрей, скорее, находится в состоянии перетренированности, а психология тут ни при чем.

    Естественно, у него накопилась нервная усталость, но сейчас Андрей восстановился и начал играть.

    В матче с Циципасом Рублев очень здорово подавал. Залог успеха — первая подача, на которой Андрей выиграл 90 процентов очков — у Циципаса просто не было шансов.

    Большая надежность подачи не позволила Циципасу даже иметь брейк-пойнты в геймах.

    Джокович не случайно сейчас первая ракетка мира. Новак является лучшим в технико-тактических данных, импровизации — он сильнее всех участников соревнований. Если в матче с Джоковичем Рублев будет подавать так же, как делал это с Циципасом, то все реально. Джокович сильнее, но у Андрея есть шансы сыграть с ним хорошо», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

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