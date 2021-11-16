Тарпищев: Рублева критикуют только дилетанты

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал победу Андрея Рублева над(6:4, 6:4) в первом матче на Итоговом турнире ATP.

Во втором туре соперником Рублева станет серб Новак Джокович.

«Рублева критикуют только дилетанты. Сейчас Андрей, скорее, находится в состоянии перетренированности, а психология тут ни при чем.

Естественно, у него накопилась нервная усталость, но сейчас Андрей восстановился и начал играть.

В матче с Циципасом Рублев очень здорово подавал. Залог успеха — первая подача, на которой Андрей выиграл 90 процентов очков — у Циципаса просто не было шансов.

Большая надежность подачи не позволила Циципасу даже иметь брейк-пойнты в геймах.

Джокович не случайно сейчас первая ракетка мира. Новак является лучшим в технико-тактических данных, импровизации — он сильнее всех участников соревнований. Если в матче с Джоковичем Рублев будет подавать так же, как делал это с Циципасом, то все реально. Джокович сильнее, но у Андрея есть шансы сыграть с ним хорошо», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».