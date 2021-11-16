Рублев победил Циципаса на старте Итогового турнира ATP

Россиянинпобедил грекав стартовом матче группового этапа итогового турнира ATP в Турине.

Встреча зеленой группы между Циципасом (4-я номер посева) и Рублевым (5-й) завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Продолжительность игры составила 1 час 32 минуты. На счету Рублёва 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. У Циципаса 12 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Во втором туре Зеленой группы российский теннисист сыграет против Каспера Рууда. Матч состоится 17 ноября. Также в этой группе выступает серб Новак Джокович.

В параллельной группе выступают Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Хуберт Хуркач (Польша).