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    Рублев победил Циципаса на старте Итогового турнира ATP

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Андрей Рублёв Стефанос Циципас Прогнозы на теннис
    Россиянин Андрей Рублев победил грека Стефаноса Циципаса в стартовом матче группового этапа итогового турнира ATP в Турине.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Встреча зеленой группы между Циципасом (4-я номер посева) и Рублевым (5-й) завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

    Продолжительность игры составила 1 час 32 минуты. На счету Рублёва 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. У Циципаса 12 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

    Во втором туре Зеленой группы российский теннисист сыграет против Каспера Рууда. Матч состоится 17 ноября. Также в этой группе выступает серб Новак Джокович.

    В параллельной группе выступают Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Хуберт Хуркач (Польша).

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