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    Хачанов опустился на две строчки в рейтинге ATP

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    Россиянин Карен Хачанов опустился с 27-го на 29-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В первой десятке рейтинга изменений не произошло, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохраняют за собой вторую и пятую позиции соответственно, лидирует серб Новак Джокович.

    Рейтинг ATP от 4 октября:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 633 очка;
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575;
    3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8 175;
    4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7 603;
    5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 6 130;
    6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5 815;
    7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5 173;
    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4 995;
    9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3 765;
    10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3 615…
    24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2 085…
    29 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1 830.

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