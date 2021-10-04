Хачанов опустился на две строчки в рейтинге ATP

Россиянинопустился с 27-го на 29-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохраняют за собой вторую и пятую позиции соответственно, лидирует серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 4 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 633 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8 175;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7 603;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 6 130;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5 815;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5 173;

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4 995;

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3 765;

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3 615…

24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2 085…

29 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1 830.